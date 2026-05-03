Nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo di 56 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Monastier, nel trevigiano. L’imprenditore, residente in una via di Ponzano, era alla guida di una motocicletta Harley Davidson quando, per cause ancora da accertare, ha sbattuto e finito in un fossato. Lamonato era titolare di un'azienda operante nel settore dell'edilizia.

MONASTIER (TREVISO) - Sbanda in moto e muore nel fosso a 56 anni: è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Fausto Lamonato, residente in via Divisione Folgore a Ponzano. Era in sella alla sua Harley Davidson lungo una strada di Monastier a lui molto familiare, quando, in prossimità di una leggera curva, ha perso il controllo della potente due ruote, finendo fuoristrada a velocità elevata. Ha saltato il fosso per almeno cinque metri, schiantandosi contro un palo della luce ai margini di un terreno privato. La sua moto è andata oltre, finendo a più di venti metri dal punto dell’impatto. Una scena che hanno descritto anche due testimoni, una coppia di automobilisti, i primi a dare l’allarme e gli unici a poter dare qualche certezza sull’accaduto: «Abbiamo visto la moto volare in aria», hanno detto ai carabinieri sul posto.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fausto Lamonato sbanda con la Harley Davidson e muore nel fossato. L'imprenditore 56enne era titolare della Intotecnica di Meolo

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Panoramica sull’argomento

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