Metamorfosi Piacenza | meno negozi di abbigliamento boom di B&B e ristorazione

A Piacenza, il settore dell'abbigliamento sta registrando una diminuzione di negozi, mentre si assiste a un aumento di bed and breakfast e attività di ristorazione. Questa trasformazione riguarda il panorama commerciale e ricettivo della città, con nuove aperture nel settore dell’ospitalità e una riduzione di negozi tradizionali. La modifica nelle abitudini di acquisto e di viaggio si riflette in questi cambiamenti.

Il panorama economico di Piacenza sta vivendo una metamorfosi profonda che riflette l'ampia trasformazione del tessuto urbano nazionale, dove la resilienza delle imprese di prossimità si scontra con nuove abitudini di consumo e dinamiche demografiche. Lo riferisce in una nota - che pubblichiamo integralmente, Confcommercio di Piacenza. Secondo l'undicesima edizione dell'Osservatorio sulla demografia delle imprese, curato da Confcommercio - scrive l'associazione Piacentina - tra il 2012 e il 2025 l'Italia ha visto scomparire circa 156 mila punti vendita del commercio fisso e ambulante, a fronte di una crescita di 19 mila attività nel settore dell'alloggio e della ristorazione.