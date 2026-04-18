Nel campionato attuale, l'Adamant ha la possibilità di salvarsi direttamente con tre vittorie consecutive, portando il punteggio a 24 punti ciascuna con le squadre di Ferrara, Ravenna e Fabriano. Se questa situazione si concretizzasse, l’accesso ai playout verrebbe evitato. La squadra si trova dunque a un passo da una salvezza senza ulteriori turni di spareggio.

Ferrara 24, Ravenna 24, Fabriano 24. Con questo ipotetico arrivo a tre, l’Adamant sarebbe salva senza passare dai playout. Uno scenario complicato, ma neppure troppo visto il calendario che aspetta le tre contendenti. Calendario alla mano, gli estensi e i marchigiani dovrebbero vincere una partita su due, i romagnoli perderle entrambe. Ferrara va a Caserta domani (missione impossibile) e ospiterà Quarrata all’ultima giornata; Ravenna ha due ostacoli sulla carta insormontabili, ovvero le capoliste Virtus Roma e Pielle Livorno; Fabriano andrà a Faenza domani, per chiudere poi in casa con Nocera fra una settimana, che quel giorno potrebbe essere già salva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adamant, salvezza diretta possibile. Arrivo a 24 con Fabriano e Ravenna

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