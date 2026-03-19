Unoaerre celebra il centenario con Polvere di Stelle l' opera immersiva dell' artista Felice Limosani

Unoaerre festeggia il centenario con l’apertura di “Polvere di Stelle”, un’opera immersiva creata dall’artista Felice Limosani. La mostra si tiene negli spazi museali del Palazzo della Fraternita dei Laici di Arezzo e resterà aperta dal 9 maggio all’8 giugno 2026. L’esposizione è parte delle iniziative per celebrare il secolo di attività dell’azienda.

In occasione del centenario, Unoaerre presenta “Polvere di Stelle”. L’opera immersiva realizzata dall’artista multidisciplinare Felice Limosani e ospitata negli spazi museali del Palazzo della Fraternita dei Laici di Arezzo dal 9 maggio all’8 giugno 2026. L’opera celebra i 100 anni dell’azienda unendo arte, scienza e immaginazione. Fondata nel 1926 ad Arezzo da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori, oggi Unoaerre Industries SpA è guidata dalla famiglia imprenditoriale Squarcialupi che ha saputo valorizzare i punti di forza di questa realtà. “Commemorare i cento anni di Unoaerre significa guardare alla nostra storia e alla visione che ha guidato l’azienda fin dalla sua fondazione: innovazione, cultura del fare e apertura al mondo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Sabato 7 Marzo Polvere di Stelle @ Ok Village c/o Il Pescatore - Risto Music Anzola Emilia Special Guest Enrico Ciaccio e Max the Voice Djs Maurizio Gubellini Massimo Masi Lollodj e Cobra voice Prossimo appuntamento Sabato 14 POLVERE di VINILE - facebook.com facebook