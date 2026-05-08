Acque inquinate nel bacino del Sarno da Mercato San Severino una richiesta di risposte urgenti alla Regione
Il sindaco di Mercato San Severino ha scritto una lettera all'assessore regionale all'Ambiente, chiedendo interventi immediati per affrontare il problema delle acque inquinate nel bacino del Sarno. La richiesta mira a proteggere la salute pubblica e garantire la sicurezza della filiera agricola locale. La comunicazione è stata inviata in seguito alle segnalazioni di contaminazioni nelle acque della zona.
Il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, ha inviato una missiva formale all'assessore regionale all'Ambiente, Claudia Pecoraro, chiedendo un pacchetto di misure urgenti a tutela della salute pubblica e della filiera agricola. La richiesta segue la pubblicazione di uno studio.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Allarme acque contaminate nel casertano: picchi a Villa Literno. La Regione ordina verifiche urgentiÈ nel casertano che si concentra una delle situazioni più delicate emerse dall’allarme lanciato dalla Regione Campania sulle acque sotterranee...
Leggi anche: Mercato San Severino, la Costituzione e una fiaba: gli auguri speciali del sindaco ai nuovi nati
Contenuti di approfondimento
Mercato San Severino, rubati cavi elettrici nel pozzo: frazioni e famiglie per ore senz'acquaRubati i cavi elettrici dal pozzo a Mercato San Severino, blocco dell'erogazione idrica. Tante famiglie rimaste senz'acqua per diverse ore. La causa pare sia legata proprio al furto, da parte di ... ilmattino.it
Mercato San Severino, acque fucsia nella Solofrana: scatta la denunciaScarichi di colore fucsia nel Solofrana. Un video di circa 13 secondi documenta la scena di scarichi abusivi di sostanze inquinanti mescolarsi alle acque. Il sindaco di Mercato San Severino Antonio ... ilmattino.it