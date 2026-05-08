Acque inquinate nel bacino del Sarno da Mercato San Severino una richiesta di risposte urgenti alla Regione

Il sindaco di Mercato San Severino ha scritto una lettera all'assessore regionale all'Ambiente, chiedendo interventi immediati per affrontare il problema delle acque inquinate nel bacino del Sarno. La richiesta mira a proteggere la salute pubblica e garantire la sicurezza della filiera agricola locale. La comunicazione è stata inviata in seguito alle segnalazioni di contaminazioni nelle acque della zona.

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