Allarme acque contaminate nel casertano | picchi a Villa Literno La Regione ordina verifiche urgenti

Nella provincia di Caserta si sono registrati livelli elevati di inquinamento nelle acque sotterranee, con particolari concentrazioni a Villa Literno. La Regione Campania ha disposto verifiche immediate per accertare la presenza di sostanze potenzialmente cancerogene. L’allarme riguarda specificamente le acque che alimentano pozzi e falde sotterranee nella zona, portando alla ribalta un problema di sicurezza idrica.

È nel casertano che si concentra una delle situazioni più delicate emerse dall’allarme lanciato dalla Regione Campania sulle acque sotterranee contaminate da sostanze potenzialmente cancerogene. La Direzione generale della Sanità ha infatti disposto verifiche urgenti e integrate – sanitarie.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Terra dei Fuochi, lo studio rivela acque contaminate da agenti cancerogeni. La Regione chiede verifiche urgenti alle AslUno studio dell'Università Federico II di Napoli ha acceso i riflettori sull'esistenza di agenti cancerogeni nelle acque profonde in Campania,... In Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni: attivate verifiche sanitarieLa Regione Campania, attraverso la direzione generale della Sanità, ha chiesto alle Asl di attivare con urgenza «verifiche integrate sanitarie,...