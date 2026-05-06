In Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni | attivate verifiche sanitarie

In Campania, sono state avviate verifiche sanitarie e ambientali a seguito della scoperta di acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni. La regione ha incaricato le Asl di condurre controlli immediati, coinvolgendo anche le autorità veterinarie e di filiera, per accertare la presenza di sostanze nocive e valutare eventuali rischi per la salute pubblica. Le verifiche sono state avviate con priorità assoluta.

La Regione Campania, attraverso la direzione generale della Sanità, ha chiesto alle Asl di attivare con urgenza «verifiche integrate sanitarie, ambientali, veterinarie e di filiera, ai fini della valutazione del rischio ambiente-salute in seguito a superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) per tricloroetilene (Tce), classificato come cancerogeno e associato al tumore del rene, del fegato e al linfoma non-Hodgkin, e di tetracloroetilene (Pce), ritenuto invece come probabile cancerogeno, nelle acque sotterranee dei territori delle province di Caserta, Napoli, Avellino e Salerno». Una richiesta originata dallo studio...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - In Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni: attivate verifiche sanitarie Notizie correlate Fiumicino, allarme Arpa sulle acque sotterranee: falde inquinate e siti da bonificareFiumicino, 24 marzo 2026 – L’equilibrio ambientale del sottosuolo di Fiumicino deve fare i conti con un’eredità di pressioni antropiche che ne... Centenario CAI Pisa: viaggio tra grotte e segreti delle acque sotterranee? Cosa sapere Il CAI Pisa celebra il centenario con incontri scientifici a San Rossore il 1 maggio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le acque invisibili della piana di Cassino: uno studio ridefinisce il bilancio idrogeologico regionale; Isotopi come Bussola per le Acque Sotterranee dell’Appennino Centrale; Napoli, Esposito propone di recuperare le antiche cisterne sotterranee. La salute delle acque in Italia: benino quelle superficiali, meglio le sotterraneePubblicato il Rapporto ISPRA sullo stato delle acque che fotografa lo stato dei corpi idrici nazionali. Su un totale di più di 7.700 corpi idrici ... huffingtonpost.it Rapporto Ispra: il 43,6% delle acque superficiali è in buono stato ecologicoPer le acque sotterranee, su un totale di 1.007 corpi idrici, quasi l’80% è in stato quantitativo buono, mentre il 70% è in stato chimico buono ... ilgiornaledellaprotezionecivile.it ILCA Italia. Florian Christl · Natural. Arrivati a Marina di Camerota, nel cuore della Campania, affacciati sulle acque cristalline del Mar Tirreno! Il vento è già protagonista e promette spettacolo: sembra proprio l’inizio perfetto per una giornata intensa in acqua Al - facebook.com facebook