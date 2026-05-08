Accordi milionari con l’ex stratega di Trump per condizionare le risposte dell’Ai | così Israele avvelena i chatbot

Recentemente si sono susseguite notizie di accordi finanziari tra un ex stratega di un ex presidente americano e società coinvolte nello sviluppo di chatbot basati sull’intelligenza artificiale. Questi accordi sembrano mirare a influenzare le risposte generate dai chatbot, con presunti legami tra alcune nazioni e pratiche di manipolazione online. La questione ha attirato l’attenzione su come le strategie di influenza si siano spostate anche nel mondo digitale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Le guerre non si combattono più solo sul campo, ma anche online. In questo caso condizionando l ‘opinione pubblica servendosi dell’ intelligenza artificiale. Come riporta Axios, Israele con questo scopo ha lanciato una campagna multimilionaria per rimodellare il modo in cui le piattaforme di Ai ritraggono il Paese. Una strategia di marketing iniziata da quasi un anno e che coinvolge direttamente gli Stati Uniti: a capo dell’operazione c’è l’ex responsabile della campagna elettorale di Donald Trump nel 2020. La collaborazione è iniziata nel settembre 2025 quando, come spiega il Responsible Statecraft ( think thank del Quincy Institute specializzato in politica estera Usa) il governo israeliano ha concluso un accordo da 6 milioni di dollari, poi salito a 9 milioni, con la Clock Tower X LLC.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Accordi milionari con l’ex stratega di Trump per condizionare le risposte dell’Ai: così Israele “avvelena” i chatbot Notizie correlate Meta paga editori: accordi milionari per AI affidabileMeta ha stretto accordi milionari con editori europei per potenziare la qualità delle notizie fornite dalla sua intelligenza artificiale. AI: chatbot, nuovi impegni per la trasparenza sulle risposte errate? Cosa sapere L'AGCM chiude le istruttorie contro DeepSeek, Mistral AI e Scaleup entro aprile 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Unione Sindacale di Base: Busitalia Sita Nord: venerdì 15 maggio sciopero 24 ore; La viticoltura in Italia è il comparto agricolo più assicurato: l'analisi di Ismea a Vinitaly 2026; Scontri e curiosità a un mese dalle elezioni, il dietro le quinte del voto nei nove comuni catanesi; BioCultura punta sul piccolo produttore in tempi di crisi globale. Gas, l’Italia valuta nuovi accordi con l’AlgeriaL'Italia valuta nuovi accordi sul gas con l'Algeria a seguito della crisi in Medio Oriente e danni al Qatar La situazione geopolitica e la distruzione dei liquefattori in Qatar creano incertezza sui ... milanofinanza.it Commercio, l’Europa preme l’acceleratore su accordi e negoziati«Quando loro saranno pronti, noi saremo pronti». Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, aveva annunciato a fine gennaio la possibilità di un’applicazione provvisoria ... ilsole24ore.com New Podcast! "The Police: Accordi Verbali e Battaglie Milionarie nell'Era dello Streaming" on @spreaker #copyright #mondatta #musica #musicbusiness #podcastitalia x.com C’è una storia a Milano che attraversa più di cinquant’anni. Nasce nei comuni dell’hinterland, cresce tra imprese, cantieri e uffici dove si firmano accordi milionari, fino al cuore delle curve di San Siro. È la storia di come la ’ndrangheta abbia costruito il suo pote facebook