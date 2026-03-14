Meta paga editori | accordi milionari per AI affidabile

Meta ha firmato accordi da milioni di euro con editori europei per migliorare la qualità delle notizie generate dalla sua intelligenza artificiale. Le intese riguardano diversi paesi e prevedono investimenti significativi da parte della società per garantire contenuti più affidabili e accurati. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la collaborazione con gli editori e rendere più efficace la diffusione delle informazioni online.

Meta ha stretto accordi milionari con editori europei per potenziare la qualità delle notizie fornite dalla sua intelligenza artificiale. Questa mossa strategica coinvolge testate come il quotidiano francese, il gruppo Prisa e la Süddeutsche Zeitung, aggiungendosi all’intesa già esistente con News Corp. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’efficienza dell’assistente virtuale quando gli utenti cercano informazioni su eventi globali e attualità. L’azienda di Zuckerberg ritiene fondamentale che le risposte siano precise e affidabili, specialmente in un contesto di disinformazione diffusa. Sebbene i dettagli economici non siano pubblici, le indiscrezioni precedenti indicano che l’accordo con News Corp potrebbe valere fino a circa 46 milioni di euro annui. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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