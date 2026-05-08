Accerchiano 17enne per rubare la bici elettrica 4 giovani arrestati dopo 7 mesi di indagni

Quattro giovani tra i 18 e i 20 anni sono stati arrestati dai Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’arresto segue un’indagine durata sette mesi, durante la quale sono stati raccolti elementi a carico degli indagati per un episodio di rapina aggravata ai danni di un minore. L’episodio riguarda l’accerchiamento di un 17enne per il furto di una bicicletta elettrica.

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