Accerchiano 17enne per rubare la bici elettrica 4 giovani arrestati dopo 7 mesi di indagni
Quattro giovani tra i 18 e i 20 anni sono stati arrestati dai Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’arresto segue un’indagine durata sette mesi, durante la quale sono stati raccolti elementi a carico degli indagati per un episodio di rapina aggravata ai danni di un minore. L’episodio riguarda l’accerchiamento di un 17enne per il furto di una bicicletta elettrica.
I Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro giovani, tra i 18 e i 20 anni, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata ai danni di un minore.Il provvedimento è stato emesso dal gIP del.🔗 Leggi su Casertanews.it
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