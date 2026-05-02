Tentato di rubare in un albergo di Fidenza | arrestati due giovani di 21 e 25 anni

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Fidenza hanno arrestato due giovani, rispettivamente di 25 e 21 anni, con origini straniere, dopo aver intercettato un tentativo di furto in un albergo locale. L’intervento delle forze dell’ordine è stato il risultato di un’attività investigativa condotta dall’Aliquota Radiomobile, che ha portato all’arresto degli uomini coinvolti. I due sono stati fermati poco dopo aver tentato di entrare nelle stanze dell’albergo.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno concluso una brillante attività investigativa che ha portato all’arresto di due uomini di origini straniere, si tratta di un 25enne magrebino e un 21enne dell’Est Europa. I due, già gravati da plurimi.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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