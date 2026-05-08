Accerchiano 17enne per rubare la bici elettrica 4 giovani arrestati dopo 7 mesi di indagini
I Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato quattro giovani tra i 18 e i 20 anni, accusati di aver rapinato un minorenne. L’episodio si è verificato circa sette mesi fa, quando i quattro avrebbero accerchiato un 17enne per portargli via la bici elettrica. L’indagine ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.
I Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro giovani, tra i 18 e i 20 anni, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata ai danni di un minore.Il provvedimento è stato emesso dal gIP del.🔗 Leggi su Casertanews.it
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