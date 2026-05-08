Accendi il beat! | tre masterclass tra ritmi elettronica e vocalizzi

Tre masterclass si svolgeranno nelle prossime settimane, focalizzandosi su temi come i ritmi, l’elettronica e i vocalizzi. Durante gli incontri, si approfondirà come combinare sintetizzatori e organetto in un percorso condiviso. Verranno inoltre illustrate tecniche per scoprire e riprodurre i ritmi tribali. Le sessioni saranno condotte da esperti del settore, rivolgendosi a studenti e appassionati interessati a esplorare diversi aspetti musicali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come si uniscono sintetizzatori e organetto in un unico percorso?. Chi guiderà i ragazzi nella scoperta dei ritmi tribali?. Dove si terrà l'ultimo incontro dedicato a voce e tradizione?. Perché questo progetto punta a unire generazioni diverse attraverso il suono?.? In Breve 12 maggio ore 17:30 Luca Capitani guida la prima sessione sulle percussioni al CAG. 19 maggio Sergio Foroni insegna l'uso dei sintetizzatori e dell'elettronica al CAG. 26 maggio Agnese Capponi e Caterina???? propongono vocalizzi e organetto in biblioteca Cardarelli. Progetto dell'assessorato Politiche Giovanili mira all'aggregazione sociale dei ragazzi di Tarquinia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Accendi il beat!: tre masterclass tra ritmi, elettronica e vocalizzi Notizie correlate Esiste ancora una club culture che non vuole solo far ballare? L’odissea elettronica tra psiche e beat dei Nexus e Gabry SethL’elettronica, quando supera il perimetro cinetico della cassa dritta andando oltre l’anestetico da dancefloor, si sporca inevitabilmente le mani con... Ritmi d’Oriente e noise: l’avanguardia elettronica conquista la scenaL’incontro tra le sonorità dell’Oriente e l’avanguardia elettronica si sposta verso la Palestra Oratorio M. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Accendi il Beat!, a Tarquinia incontri musicali dedicati ai giovani. Tarquinia, al via Accendi il beat!: tre masterclass per giovani tra musica e sperimentazionePrende il via Accendi il beat!, il ciclo di incontri promosso dall'assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Tarquinia, in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG), dedi ... newtuscia.it Al via Accendi il beat!, tre masterclass musicali dedicate ai giovani tra ritmo, elettronica e voceTarquinia lancia 'Accendi il beat!', un ciclo di incontri gratuiti per giovani che desiderano avvicinarsi alla musica in maniera creativa e coinvolgente, con tre masterclass dedicate alle percussioni, ... maremmanews.it