L’incontro tra le sonorità orientali e l’avanguardia elettronica si svolgerà presso la Palestra Oratorio M. La serata vedrà la fusione di ritmi provenienti dall’Est con elementi sperimentali, creando un’esperienza sonora unica. Il pubblico potrà ascoltare performance dal vivo di artisti che uniscono musiche tradizionali e tecnologie moderne. L’evento si inserisce in un contesto di sperimentazione musicale e coinvolgimento culturale.

L’incontro tra le sonorità dell’Oriente e l’avanguardia elettronica si sposta verso la Palestra Oratorio M. Gaspari, dove Cas’Aupa organizza la terza edizione di un appuntamento musicale legato al Far East Film Festival. L’iniziativa mira a creare un ponte sonoro con l’Estremo Oriente attraverso performance che fondono radici storiche e sperimentazione digitale. Sperimentazione sonora e identità culturale. Il programma punta sulla forza delle individualità artistiche internazionali. Meuko!Meuko!, produttrice proveniente da Taipei, proporrà una narrazione basata su field recordings trasformati in texture industriali e rituali immersivi, lavorando sul confine tra improvvisazione e noise.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ritmi d’Oriente e noise: l’avanguardia elettronica conquista la scena

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