Nel cuore di Napoli, migliaia di persone si sono radunate nel centro storico per assistere a un evento speciale: il primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV. Durante l’occasione, il pontefice ha rivolto un messaggio indirizzato a combattere violenza, povertà e disuguaglianze sociali, invitando a “accendere una luce nel buio” che caratterizza alcune zone della città. La folla ha ascoltato con attenzione le sue parole, tra giovani e famiglie.

Tra le strade di Napoli, tra migliaia di fedeli, giovani e famiglie assiepati lungo il centro storico, Papa Leone XIV nel primo anniversario del suo pontificato ha lanciato un messaggio forte contro la violenza, la povertà e la rassegnazione sociale. Dopo la visita mattutina a Pompei, il Pontefice ha raggiunto il capoluogo campano per una giornata che ha assunto subito il tono di un grande abbraccio collettivo. “Sono venuto per trovare il calore che solo Napoli può offrire”, ha detto sorridendo sul sagrato del Duomo di Santa Maria Assunta, accolto dal cardinale Domenico Battaglia, dai vescovi ausiliari e da centinaia di bambini con i colori bianco e giallo del Vaticano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Accendete una luce nel buio”. Papa Leone XIV scuote Napoli contro violenza e disuguaglianze

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