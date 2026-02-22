Papa Leone XIV scuote l’Europa | guerra in Ucraina tacciano le armi ora

Il nome di Papa Leone XIV si lega a una richiesta urgente di cessare il fuoco, innescata dalla continua escalation del conflitto in Ucraina. La sua presa di posizione si basa sulla crescente sofferenza delle popolazioni coinvolte e sulla necessità di fermare le violenze. In una dichiarazione, il Papa invita tutte le parti a deporre le armi e avviare un dialogo immediato. La sua voce si fa sentire in un momento di crisi internazionale.

A quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina, Papa Leone XIV torna a mettere al centro una ferita che rischia di diventare abitudine. Al termine dell’ Angelus, il Pontefice ha parlato di drammatica situazione “sotto gli occhi di tutti”, ricordando “quante vittime, quante vite e famiglie spezzate, quanta distruzione, quante sofferenze indicibili”. Un passaggio che non è solo spirituale: è un richiamo pubblico, diretto, alla responsabilità di chi decide e di chi guarda. Nelle parole del Papa la guerra non è mai un fatto lontano o circoscritto. È una ferita inferta all’intera famiglia umana, capace di lasciare dietro di sé morte, devastazione e una scia di dolore che segna generazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Papa Leone XIV: “Quattro anni di guerra in Ucraina, tacciano le armi”Il Papa Leone XIV denuncia che quattro anni di guerra in Ucraina hanno provocato sofferenze profonde, spingendo a chiedere di fermare le ostilità.

Papa Leone XIV: la penitenza ci rende consapevoli dei nostri limiti e ci dà la forza per superarliUna domenica di sole oggi accoglie i pellegrini giunti a Roma. Aria quasi primaverile. Il papa, prima dell'Angelus domenicale, si è recato nella basilica del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio per ... acistampa.com

Papa Leone torna ad Assisi: sarà a Santa Maria il 6 agostoUna notizia carica di gioia scuote i preparativi per il GO! Franciscan Youth Meeting: secondo quanto confermato dal Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede del 19 febbraio, Papa Leone XIV sarà ... assisinews.it

È firmato dall’artista tarantino Roberto Ferri il ritratto ufficiale di Papa Leone XIV, consegnato personalmente al Pontefice e già collocato nella Sala delle Congregazioni, al terzo piano del Palazzo Apostolico. A darne notizia è lo stesso Ferri con un post pubblic - facebook.com facebook

Alcune immagini della visita pastorale di papa Leone XIV alla Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio” (22 febbraio 2026) Vatican Media x.com