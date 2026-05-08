Accanto a chi ha bisogno | Povertà e solitudine | noi ascoltiamo tutti

Il presidente della Croce Rossa di Ancona ha annunciato che la bandiera dell'organizzazione sarà esposta sia presso il municipio sia nella sede della Regione Marche. La scelta mira a rappresentare l’impegno dell’associazione nel supporto a persone in difficoltà, in particolare quelle colpite da povertà e solitudine. La presenza della bandiera vuole anche essere un segno visibile di vicinanza e solidarietà nei confronti di chi si trova in situazioni di bisogno.

Gianni Barca, presidente Croce Rossa Ancona: la bandiera al Comune, cosa rappresenta? "Sventolerà in Comune e anche alla Regione Marche. È una ricorrenza legata alla Giornata Mondiale, e rappresenta il legame tra le istituzioni e la nostra associazione. Ma soprattutto è il ricordo dell’attività dei volontari che viene fatta ogni giorno in tutto il mondo. Ho scelto di mandare i delegati dell’Area Principi e Valori — i responsabili del Diritto Internazionale Umanitario — perché chi meglio di loro, in questo momento storico segnato dai conflitti, può rappresentare i principi della Croce Rossa?" Il volontariato è in crisi. Come sta la Croce Rossa di Ancona? "È vero che il volontariato è in forte crisi, ma noi abbiamo lavorato tantissimo in questi anni sui giovani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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