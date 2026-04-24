Il Napoli ha conquistato una vittoria convincente contro la Cremonese, portando a casa i tre punti in una partita importante. Dopo il match, l’allenatore ha chiesto ai giocatori di mantenere alta la concentrazione, sottolineando l’importanza di rimanere focalizzati, anche di fronte alle voci che circolano sulla squadra. La vittoria rafforza le ambizioni europee del club e rappresenta un passo significativo nel campionato in corso.

Il Napoli batte la Cremonese e trova un successo roboante che vuol dire molto in ottica Champions League. I partenopei hanno dato vita ad una vera e propria festa del gol, creando diverse chances e piegando gli avversari alle proprie volontà e al proprio stile di gioco. Il risultato di oggi pone la squadra di Antonio Conte in una situazione di assoluta tranquillità per l’obiettivo di qualificarsi per l’Europa che conta, ma la stagione non è ancora finita. Al termine del match, Miguel Gutierrez ha commentato la prestazione fornendo il proprio punto di vista sull’annata vissuta dalla squadra. Gutierrez focalizzato sull’obiettivo: le dichiarazioni dopo Napoli-Cremonese.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Gutierrez invoca concentrazione: “Se ascoltiamo le voci su di noi…”

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