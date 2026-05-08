In vista delle elezioni per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, previste per il 22 giugno, si accendono le discussioni sulla possibile ineleggibilità di uno dei candidati. Il ministro dello sport ha dichiarato di rispettare l’aspetto formale legato alla questione, lasciando aperta la questione senza ulteriori commenti. La vicenda si concentra sui requisiti richiesti per la candidatura e sulla validità delle candidature in corsa.

La strada verso le elezioni per la presidenza della Figc, fissate per il prossimo 22 giugno, si infiamma attorno al nodo della presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò. Al centro del dibattito c’è l’istituto del cooling off period, un ostacolo burocratico su cui è stato chiamato a esprimersi anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Le parole di Andrea Abodi. A margine del Junior Enterprise Italy May Meeting all’Auditorium Aurelia di Roma, il ministro ha delineato la sua posizione, mantenendo un profilo istituzionale ma richiamando l’intero sistema alle proprie responsabilità. Il nodo ineleggibilità e le elezioni di giugno....🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Abodi e l’ineleggibilità di Malagò: “Rispetto l’aspetto formale” (e quindi?)

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