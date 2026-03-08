2Cities4Run tra Busto e Legnano | ecco i vincitori

La corsa 2 Cities 4 Run si è svolta tra Busto Arsizio e Legnano, coinvolgendo centinaia di partecipanti. La gara ha compreso tre percorsi: una prova competitiva di 10 km, l’Urban Trail e la Family Run. La mattinata è stata dedicata all’attività sportiva all’aperto, con i vincitori delle diverse categorie che sono stati annunciati al termine della manifestazione.

La corsa 2 Cities 4 Run, con un percorso di 10 km condiviso fra i Comuni di Busto Arsizio e Legnano, ha visto centinaia di corridori impegnati fra la prova competitiva, l 'Urban Trail e la Family Run per una mattinata dedicata all'attività sportiva all'aria aperta. A svettare sul percorso lombardo è stato Andrea Donadello, vincitore in 34'47" staccando di appena 15" Fabio De Paoli (Team Attivasalute), unico a tenere il suo ritmo, mentre tutti gli altri hanno accusato distacchi superiori al minuto. Terzo posto per Steven Seminati (Us Nervianese 1919) a 1'12" davanti a Armando Remorini (DK Runners Milano) a 2'04" e a Marco Lanzanova (GAP Saronno) a 2'34".