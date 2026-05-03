Cagliari | piano da miliardi per sport quartieri e nuovi ERP

A Cagliari sono stati annunciati investimenti per circa un miliardo di euro destinati a interventi su sport, quartieri e edifici di edilizia residenziale pubblica. I fondi permetteranno interventi di riqualificazione in diverse zone della città, con particolare attenzione ai nuovi progetti di edilizia residenziale pubblica. Tra le iniziative previste, c’è la costruzione di un polo culturale tra via Paoli e Bacaredda, che coinvolgerà nuove strutture e spazi pubblici.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i quartieri con i nuovi fondi per gli ERP?. Dove sorgerà il nuovo polo culturale tra via Paoli e Bacaredda?. Quali materiali useranno per ridurre il caldo sulle strade cittadine?. Chi controllerà la trasparenza dei lavori tramite il sistema Si.Ge.Co.?.? In Breve 35,45 milioni di euro per il nuovo Palazzetto dello Sport tra il 2026 e 2027. 8 milioni di euro per la riqualificazione dell'area ERP in piazza Granatieri di Sardegna. 6 milioni di euro per il camminamento storico dietro Palazzo Regio nel quartiere Castello. 7,2 milioni di euro per la ripavimentazione stradale con materiali anti-calore contro le isole termiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari: piano da miliardi per sport, quartieri e nuovi ERP Notizie correlate Il piano di riqualificazione da due miliardi che farà nascere nuovi quartieri a MilanoQuando si cercano gli ex scali ferroviari su Google Maps, di solito compare un indirizzo preciso: Via Valenza 2, via Carlo Farini 27, via Saccardo 12. Piano casa da 10 miliardi: 100mila nuovi alloggi e il rent to buy? Cosa sapere Il governo lancia piano da 10 miliardi per 100mila nuovi alloggi in dieci anni. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Piano casa, la richiesta di Sala: Servono 5 miliardi dal governo; Piano Casa e accise, la strategia di Meloni rilancia la crescita; Il piano di riqualificazione da due miliardi che farà nascere nuovi quartieri a Milano; Piano casa, i 3 pilastri. Piano casa da 4 miliardi al traguardo: tutte le novità sul tavolo del CdmSemplificazioni amministrative per velocizzare i passaggi urbanistici necessari a realizzare i progetti. Manutenzioni delle case popolari per rimettere in circolazione gli oltre 60mila immobili attual ... ilsole24ore.com In 10 anni 100mila nuovi alloggi. Meloni vara il piano casa da 10 miliardiROMA - Dopo il lavoro, la casa. Giorgia Meloni torna in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri per la seconda ... msn.com Prezzi aumentati del 58% in sei anni, solo a Bari sono aumentati di più. Cagliari raggiunge così città come Venezia, Verona, Napoli - facebook.com facebook Il commento di Bologna-Cagliari. Incomprensibile un finale così con la squadra già senza benzina x.com