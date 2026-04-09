Un nuovo piano del traffico, denominato “sotto casa”, sta suscitando discussioni tra i cittadini e le istituzioni locali. La proposta prevede una revisione delle rotte e delle aree di circolazione nei quartieri, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e ridurre l’impatto ambientale. Le osservazioni raccolte sono già agli atti e il consiglio comunale si prepara a discutere l’adozione del provvedimento, che coinvolge anche un tour nei quartieri per ascoltare le opinioni della comunità.

Le osservazioni sono già agli atti, il consiglio comunale si avvicina, ma prima dell’adozione scatta l’ultimo giro di consultazione della cittadinanza: al via " Il Pgtu sotto casa ", passeggiate e incontri di quartiere in quartiere per esaminare con i cittadini la proposta di nuovo piano generale del traffico. Si parte sabato, si chiuderà a metà maggio: al centro del confronto la bozza del piano "green" destinato a rivoluzionare in chiave sostenibile la viabilità cittadina, dal centro alle periferie passando per cascine e alzaia del Naviglio. Il calendario è pronto, ieri una comunicazione ai cittadini della sindaca Ilaria Scaccabarozzi e dell’amministrazione comunale: "Il Pgtu - vi si legge - è uno strumento di pianificazione finalizzato a migliorare la mobilità urbana e la qualità dello spazio pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piano del traffico “sotto casa”. Rivoluzione green della viabilità: "Tour nei quartieri fra la gente"

Piano casa, Clancy lancia l'offensiva nei quartieri: è scontro con Forchielli e LegaLa vicesindaca annuncia assemblee e campagne per promuovere l'affitto civico: "Saremo la prima città a sfitto zero".

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Temi più discussi: Piano del traffico sotto casa. Rivoluzione green della viabilità: Tour nei quartieri fra la gente; Sicurezza e viabilità nel weekend di Pasqua: grande lavoro di presidio della Polizia locale con oltre 100 pattuglie schierate in 4 giorni; Aperta la diga di Alanno, ma a Pescara situazione sotto controllo: il punto del sindaco e la replica sul Piano alluvioni; Sicurezza: potenziati i servizi della polizia locale per le feste di Pasqua.

Piano del traffico sotto casa. Rivoluzione green della viabilità: Tour nei quartieri fra la genteGorgonzola, l’obiettivo: presentare il documento ai residenti un’ultima volta prima dell’approdo in aula. La sindaca Scaccabarozzi: Questa iniziativa rappresenta un ulteriore momento di confronto. ilgiorno.it

Rho, Piano del traffico. Rivoluzione-viabilità via libera del Consiglio per una città più sicuraVia libera del consiglio comunale di Rho al nuovo Piano generale del traffico urbano, Rho si muove come recita lo slogan, verso una città più sicura, sostenibile e fluida. A due anni di distanza ... ilgiorno.it

Tvr Xenon. . INCONTRI – Antonio Alì 08.04.2026 Venerdì 10 aprile, alle 17, presso la Fornace Hoffmann, con il patrocinio dell’ordine degli architetti di Catania, si parlerà della "città di Caltagirone che da troppo tempo è priva di un piano urbanistico". Ne parlera - facebook.com facebook

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