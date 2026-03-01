Lavori alla segnaletica orizzontale sulla A26 | chiuso lo svincolo di Carpugnino

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 22 di mercoledì 4 alle 2 di giovedì 5 marzo, lo svincolo di Carpugnino in entrata verso Genova sarà chiuso per lavori di sostituzione della segnaletica verticale. La chiusura riguarda esclusivamente l’accesso in direzione Genova e si rende necessaria per consentire l’intervento sulla segnaletica orizzontale. La tratta resterà chiusa per tutta la notte e le prime ore del mattino.

Sulla autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22 di mercoledì 4 alle 2 di giovedì 5 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Carpugnino, in entrata verso Genova.In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Meina. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

