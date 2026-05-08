Nelle notti recenti, sulla A24 sono stati istituiti blocchi di traffico che interessano l’area del Gran Sasso. Per evitare i divieti, gli automobilisti devono seguire percorsi specifici, con uscite obbligatorie in determinati punti lungo l’autostrada. I percorsi alternativi variano in base alla destinazione, con differenze tra chi si dirige verso Roma e chi invece si dirige verso Teramo. Le indicazioni precise sono segnalate lungo il percorso.

? Punti chiave Quali sono le uscite obbligatorie per evitare il blocco notturno?. Come cambiano i percorsi per chi viaggia verso Roma o Teramo?. Dove si concentreranno i rallentamenti sulle strade statali alternative?. Quando inizieranno esattamente le chiusure della carreggiata verso L'Aquila?.? In Breve Chiusura carreggiata ovest tra 11 e 12 maggio dalle 22 alle 6.. Blocco carreggiata est nelle notti del 14 e 15 maggio dalle 22 alle 6.. Deviazioni obbligatorie via ColledaraSan Gabriele per Roma e via Assergi per Teramo.. Rallentamenti previsti sulla SS80 per cantieri lungo il percorso verso L'Aquila Ovest.. L’A24 subisce blocchi notturni tra Assergi e ColledaraSan Gabriele a partire dalle ore 22 dell’11 maggio per lavori strutturali nei fornici del Traforo del Gran Sasso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A24, blocchi notturni al Gran Sasso: i percorsi per evitare il traffico

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