Traforo del Gran Sasso chiusure notturne sull’A24 | ecco giorni orari e percorsi alternativi

La concessionaria Strada dei Parchi ha annunciato nuove chiusure notturne sull’A24 nel tratto del Traforo del Gran Sasso, nel periodo in cui saranno effettuati interventi di manutenzione nei due fornici delle gallerie. La chiusura interesserà la tratta tra Assergi e un’altra località e sarà attiva durante specifiche fasce orarie notturne. Sono stati comunicati anche percorsi alternativi per i veicoli in transito.

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Nuove chiusure notturne in arrivo sull’A24 nel tratto del Traforo del Gran Sasso. La concessionaria Strada dei Parchi ha comunicato che, per consentire interventi di manutenzione nei due fornici delle gallerie, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta compresa tra Assergi e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: A14, lavori tra Forlì e Cesena nord: chiusure notturne e percorsi alternativi Chiusure A1 Milano-Napoli a Frosinone: date, orari e percorsi alternativiSulla A1 Milano-Napoli sono previste importanti chiusure per consentire lavori di manutenzione e pavimentazione, con possibili rallentamenti per gli... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Traforo del Gran Sasso, stop notturno per lavori di manutenzione; A24, disposte chiusure notturne del traforo del Gransasso; A24: TRAFFICO BLOCCATO IN DIREZIONE L’AQUILA, LUNGHE FILE AL TRAFORO; Il decreto sul Ponte dello Stretto è legge. Autostrada A24: chiusure notturne del traforo del Gran SassoAssergi. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per interventi di manutenzione in entrambi i fornici delle gallerie del Gran ... abruzzolive.it Traforo del Gran Sasso, nuove chiusure: disagi e percorsi alternativiCronaca L'Aquila - 04/05/2026 16:06 - Interventi di manutenzione nelle gallerie del Gran Sasso comportano limitazioni notturne al traffico sull’autostrada A24 con ... abruzzo24ore.tv L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il Dl infrastrutture che sblocca l’iter per il collegamento tra Sicilia e Calabria con il Ponte sullo Stretto e introduce misure urgenti per diverse opere strategiche, tra cui il traforo del Gran Sasso, le autostrade A24- - facebook.com facebook L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte ("le disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni"), che è legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce mis x.com