Laura Schmidt Luca e il mondo di Vasco Rossi L’arte formato famiglia | la mostra a Bologna

Laura Schmidt, Luca e il mondo di Vasco Rossi attirano l’attenzione in una strada di Bologna, dove negozi tradizionali si trasformano in gallerie d’arte pop. La mostra di LKDK si distingue per un’opera che raffigura un cappuccetto rosso con sguardo dolce e un’arma in mano, mentre una vetrina digitale proietta immagini ispirate a manga e videogame. La scena dimostra come l’arte contemporanea sta rivoluzionando il quartiere. La galleria attira visitatori curiosi ogni giorno.

© Ilrestodelcarlino.it - Laura Schmidt, Luca e il mondo di Vasco Rossi. L’arte formato famiglia: la mostra a Bologna

Bologna, 24 febbraio 2026 – C'è una strada a Bologna, dove vecchie attività commerciali stanno lasciando il posto a gallerie d'arte pop, e tra queste LKDK si fa notare per quel cappuccetto rosso armato – occhi dolci e violenza tra le mani – e per la vetrina con un display digitale che mostra tante immagini in sequenza provenienti da un'ispirazione ben precisa, tra manga e videogame. Vasco Rossi diventa un fumetto, l'annuncio che emoziona i fan: "Una favola lunga una vita" Una gallery piena di colori. La voglia di saperne di più è immediata, ma seguendo l'indirizzo web si arriva alle note bio che riportano solo una frase: 'In cerca di Verità tra Arte e Cose Semplici'.