A tu per tu con Angelo Ciavarrella | Futuro Nazionale si fonda sui valori della Costituzione | a Pisa piena sintonia con sindaco Conti

Un nuovo movimento politico, Futuro Nazionale, è entrato recentemente sulla scena politica italiana con un debutto sotto la guida del generale Roberto Vannacci. La formazione ha appena aperto una sezione anche nel territorio pisano, e il suo rappresentante locale ha dichiarato che i valori della Costituzione sono alla base del progetto. Durante un incontro, ha espresso una piena sintonia con il sindaco della città.

Un nuovo attore che ha debuttato da pochi mesi sul palcoscenico della politica italiana sotto la guida del generale Roberto Vannacci: si tratta di Futuro Nazionale, che anche nel territorio pisano ha visto nascere una sezione.Al coordinamento provinciale del neonato partito ideato dall'ex. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Il musicista Dardust a tu per tu con i ragazzi della scuola MesticaOspite d’eccezione alla scuola media "Mestica" di Macerata: Dardust, tra i compositori e producer più apprezzati a livello internazionale... Inter Atalanta LIVE 1-0: Thuram si divora il raddoppio a tu per tu con Carnesecchi!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi Tutto...