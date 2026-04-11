Cologno la capitale del fumetto Da Dylan Dog alle Sturmtruppen A tu per tu con i grandi maestri

Per due giorni, Cologno Monzese si anima di appassionati e artisti del fumetto, trasformandosi nella capitale italiana di questo mondo. La città ospita eventi dedicati a personaggi iconici come Dylan Dog e Sturmtruppen, con incontri e mostre che coinvolgono grandi maestri del settore. La manifestazione si svolge nell’arco di due giorni, attirando visitatori di diverse età interessati a scoprire le novità e la storia dei fumetti italiani.

Per due giorni Cologno Monzese si trasforma nella meta degli appassionati di fumetti. Oggi e domani Comune, casa editrice SBAM! e biblioteca civica propongono la quinta edizione del grande evento, a ingresso libero, che offre la possibilità di scoprire l’incredibile mondo che si cela dietro una storia. Il pubblico potrà visitare gli stand di grandi autori, editori e associazioni, incontrare gli artisti, vedere disegnatori all’opera, acquistare pubblicazioni. Tra i protagonisti, i maestri Clod & Bonfa con le loro tavole e illustrazioni originali (Sturmtruppen, Nick Carter, Leo Pulp, Cattivik). Tanti i workshop per ragazzi, ad esempio con il fumettista Giorgio Sommacal (oggi alle 16) o di scrittura creativa con Mirko Perniola, sceneggiatore di fumetti e di film (domani alle 11). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cologno, la capitale del fumetto. Da Dylan Dog alle Sturmtruppen. A tu per tu con i grandi maestri Leggi anche: Un cesenate alle olimpiadi. Bosi a tu per tu coi grandi Una vita a tu per tu con gli squali, da Cattolica alle Maldive. "Mi immergo con loro, mai avuto paura"Matteo Fabbri, 37 anni, si immerge da anni per studiare, fotografare e riprendere gli squali: quest’anno ha coinvolto anche altri tre amici.