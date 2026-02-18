spettacolo benefico per i 4 ragazzi feriti gravemente crans montana

Andrea Scermino, presidente del consiglio di istituto del liceo Virgilio di Milano, ha annunciato una serata di beneficenza per i quattro giovani rimasti gravemente feriti a Crans Montana. La tragedia ha coinvolto ragazzi di diverse scuole, e l’evento mira a raccogliere fondi per sostenere le famiglie colpite. Durante lo spettacolo, si esibiranno musicisti e attori locali, con tutto il ricavato destinato all’assistenza dei ragazzi e dei loro cari. L’iniziativa ha già riscosso un grande entusiasmo tra studenti e cittadini della zona.

Buongiorno sono Andrea scermino presidente del consiglio di istituto del liceo virgilio di Milano abbiamo aperto una raccolta fondi per aiutare le famiglie dei 4 ragazzi feriti gravemente nella tragedia di crans montana Abbiamo organizzato vari spettacoli benefici tutto l incasso viene devoluto.