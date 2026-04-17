Svizzera sindaco di Crans-Montana evasivo su strage Capodanno

Il sindaco di Crans-Montana ha evitato di rispondere alle domande sulle circostanze della strage di Capodanno. Le famiglie delle vittime hanno criticato la mancanza di chiarimenti sui controlli effettuati prima dell’incidente. La questura di Sion ha confermato che le autorità stanno indagando sulle responsabilità, ma finora non sono stati rilasciati dettagli sulle misure di sicurezza adottate. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica e mediática.

Legale famiglie: “Non risponde alla domanda essenziale sui controlli” Sion (Svizzera), 15 apr. (askanews) – A Sion, in Svizzera, il sindaco di Crans Montana, Nicolas Féraud, è uscito dal tribunale dopo undici ore di interrogatorio nell’ambito dell’inchiesta sul disastroso incendio del Le Constellation, nella notte di Capodanno. L’esplosione e l’incendio hanno provocato 41 morti e 115 feriti, generando shock in tutta Europa. Intanto i coniugi Moretti sono indagati anche in Italia. La procura di Roma contesta ai titolari del bar il disastro colposo e l’omicidio colposo plurimo (oltre a incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica).🔗 Leggi su Ildenaro.it Svizzera, sindaco di Crans-Montana evasivo su strage Capodanno Notizie correlate Strage di Capodanno a Crans-Montana, l’Italia protesta: “Indagini congiunte negate dalla Svizzera”Tensioni diplomatiche e rabbia delle famiglie delle vittime sono al centro delle proteste italiane dopo la strage della notte di Capodanno a... Leggi anche: Crans Montana, indagato anche il sindaco per la strage di Capodanno Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sindaco di Crans-Montana: Problemi nei controlli? Non lo sapevo; Crans Montana, la procura di Sion sequestra il cellulare del sindaco Féraud; Il sindaco di Crans-Montana interrogato per la prima volta; Svizzera, sindaco di Crans-Montana evasivo su strage Capodanno. Svizzera, sindaco di Crans-Montana sotto pressione per le risposte sulla strage di CapodannoCrans-Montana, le ombre sui controlli prima della strage di Capodanno Nella località turistica svizzera di Crans-Montana, il sindaco è accusato di ris ... assodigitale.it Svizzera, sindaco di Crans-Montana evasivo su strage CapodannoSion (Svizzera), 15 apr. (askanews) - A Sion, in Svizzera, il sindaco di Crans Montana, Nicolas Féraud, è uscito dal tribunale dopo undici ore di interrogatorio nell'ambito dell'inchiesta sul disastro ... libero.it Quattro nuove persone, tra cui l'attuale responsabile della sicurezza comunale e l'ex sindaco di Chermignon, sono state incriminate per l'incendio mortale di Crans-Montana, portando a 13 il numero complessivo delle persone indagate. - facebook.com facebook Le indagini sul dramma di Crans-Montana hanno fatto scorrere fiumi d’inchiostro, sia in Svizzera che all’estero. Giudice istruttore e procuratore, lo scrittore di Neuchâtel Nicolas Feuz ha analizzato per il portale Watson i meccanismi di questa indagine. x.com