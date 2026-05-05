Studio Longano per la Festa della Mamma arriva un evento speciale

In vista della Festa della Mamma del 2026, lo Studio Longano Baby di Brusciano, in provincia di Napoli, ha annunciato un evento dedicato alle famiglie. L’iniziativa si intitola “Mamma, ti scatterò una foto!” e si focalizza sulla realizzazione di scatti fotografici dedicati alle mamme. L’obiettivo è coinvolgere le persone in un’attività creativa e celebrare il ruolo materno attraverso un momento di condivisione.

In occasione della Festa della Mamma 2026, lo Studio Longano Baby di Brusciano (Napoli) presenta un’iniziativa all’insegna della creatività: “Mamma, ti scatterò una foto!”. I bambini, insieme ai genitori, parteciperanno ad uno stimolante laboratorio, con semplici e pratici consigli, su come realizzare uno scatto “perfetto”, in grado di catturare momenti spontanei e autentici, con un approccio sensibile e attento. I bambini, guidati dal team dello studio, saranno “fotografi per un giorno” e scatteranno personalmente una foto alla propria mamma. Uno scatto spontaneo, unico e prezioso, che diventerà il loro regalo speciale per la Festa della Mamma, accompagnato da un omaggio floreale per ogni partecipante.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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