Royal Enfield Flying Flea | la moto elettrica arriva a primavera 2026

Il CEO di Royal Enfield, Balakrishnan Govindarajan, ha annunciato che la Flying Flea, la prima moto elettrica dell'azienda, sarà pronta entro la primavera del 2026. La produzione si concentrerà sulla versione con batteria ricaricabile, pensata per i giovani appassionati. La casa indiana punta a rivoluzionare il mercato con un modello compatto e leggero, ideale per la città. La prova definitiva arriverà nei prossimi mesi, quando il progetto entrerà nella fase finale di sviluppo.

Royal Enfield Flying Flea C6 sarà la prima moto elettrica del gruppo indiano Eicher Motors e arriverà molto presto: entro la primavera del 2026. Di questa moto si parla da quasi sei anni e sappiamo che sarà la prima ma non l'ultima: successivamente arriverà anche la S6, cioè la stessa moto ma in versione scrambler. Balakrishnan Govindarajan, Ceo di Royal Enfield, ha dato la notizia che i fan delle due ruote a batteria aspettavano: la moto è quasi pronta, arriva tra pochi mesi. Royal Enfield non ha ancora pubblicato la scheda tecnica completa di questo modello, in particolare non ha reso note potenza e autonomia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

