Royal Enfield Flying Flea | la moto elettrica arriva a primavera 2026
Il CEO di Royal Enfield, Balakrishnan Govindarajan, ha annunciato che la Flying Flea, la prima moto elettrica dell'azienda, sarà pronta entro la primavera del 2026. La produzione si concentrerà sulla versione con batteria ricaricabile, pensata per i giovani appassionati. La casa indiana punta a rivoluzionare il mercato con un modello compatto e leggero, ideale per la città. La prova definitiva arriverà nei prossimi mesi, quando il progetto entrerà nella fase finale di sviluppo.
Royal Enfield Flying Flea C6 sarà la prima moto elettrica del gruppo indiano Eicher Motors e arriverà molto presto: entro la primavera del 2026. Di questa moto si parla da quasi sei anni e sappiamo che sarà la prima ma non l'ultima: successivamente arriverà anche la S6, cioè la stessa moto ma in versione scrambler. Balakrishnan Govindarajan, Ceo di Royal Enfield, ha dato la notizia che i fan delle due ruote a batteria aspettavano: la moto è quasi pronta, arriva tra pochi mesi. Royal Enfield non ha ancora pubblicato la scheda tecnica completa di questo modello, in particolare non ha reso note potenza e autonomia.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Flying Flea, il marchio di mobilità urbana elettrica firmata Royal Enfield
Royal Enfield Himalayan 450: come va la tuttofare accessibileAbbiamo portato la Royal Enfield Himalayan 450 fino a oltre 5.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Royal Enfield punta ai 2 milioni di moto l'anno, il colosso indiano è inarrestabile!; Mito Royal Enfield Festa dei 125 anni con la Classic 650; Firmata la convenzione con TMP per la gestione e il rilancio del sistema parcheggi e della mobilità urbana.
Royal Enfield Flying Flea Inching Closer To Production? Spied Testing Sans CamoThe Royal Enfield Flying Flea S6 is meant to be used in an urban setting and will likely be launched with an affordable price tag. ndtv.com
Production-ready Royal Enfield Flying Flea C6 spotted testingRoyal Enfield is gearing up to launch its first electric motorcycle, the Flying Flea C6. With earlier test mules being heavily camouflaged when spotted in Chennai and undergoing cold weather testing ... autocarindia.com
Stile, classe, bellezza. E soprattutto tanta, ma tanta originalità come biglietto da visita. Royal Enfield, il marchio motociclistico più longevo... Leggi l'articolo #RoyalEnfield - facebook.com facebook