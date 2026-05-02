Guerrilla 450 Apex 2026 | Royal Enfield affila la sua roadster

Royal Enfield ha presentato la nuova Guerrilla 450 Apex 2026, aggiornando la gamma con una posizione di guida rivista, pneumatici di nuova generazione e un sistema di gestione elettronica più avanzato. La moto si distingue per le modifiche al design e alle componenti tecniche, puntando a migliorare le prestazioni e la guidabilità rispetto ai modelli precedenti. La presentazione ufficiale ha evidenziato anche alcune novità stilistiche e funzionali che caratterizzeranno il modello per il prossimo anno.

La Guerrilla 450 Apex 2026 è un aggiornamento mirato più che un modello nuovo. Royal Enfield interviene su posizione di guida, gomme e gestione elettronica, lasciando invariata la base tecnica della roadster media costruita sulla piattaforma Sherpa 450. La Apex non stravolge la formula e l’obiettivo è chiaro: rendere la moto più precisa nella guida senza snaturarne la vocazione quotidiana. La prima modifica sostanziale si concentra sulla posizione di guida. La Guerrilla 450 Apex 2026 adotta un manubrio in alluminio ribassato e riposizionato, che modifica il triangolo ergonomico prediligendo un’impostazione di guida più caricata sull’anteriore.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Guerrilla 450 Apex 2026: Royal Enfield affila la sua roadster The New 2026 Guerrilla 450 Apex on Leans | Royal Enfield | Raw Exhaust Sound [4K] Notizie correlate Royal Enfield Flying Flea: la moto elettrica arriva a primavera 2026Royal Enfield Flying Flea C6 sarà la prima moto elettrica del gruppo indiano Eicher Motors e arriverà molto presto: entro la primavera del 2026. Leggi anche: Mito Royal Enfield. Festa dei 125 anni con la Classic 650 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Royal Enfield Guerrilla 450 APEX 2026: più cattiva ma costa uguale; Royal Enfield Guerrilla 450 APEX 2026: la roadster indiana si fa più cattiva; Royal Enfield Guerrilla 450 Apex 2026: prezzo e novità sport; Royal Enfield Guerrilla 450 Apex 2026, più sportiva e coinvolgente. Royal Enfield Guerrilla 450 APEX 2026: più cattiva ma costa ugualeLa nuova versione della Guerrilla ha una posizione più caricata sull'anteriore, gomme Vredestein e livree aggressive ... insella.it Royal Enfield Guerrilla 450 Apex: la roadster si fa più sportivaRoyal Enfield Guerrilla 450 Apex 2026: 40 PS, 40 Nm, gomme Vredestein da 17, Tripper Dash TFT e prezzo da 5.490 euro. quotidianomotori.com Noi abbiamo portato le moto…tu porta il casco Ora tocca a te divertirti e provare la tua Royal Enfield preferita!! Ti aspettiamo ad Eicma Riding Fedt fino a domenica 3 maggio al @misanoworldcircuit #royalenfield #eicmaridingfest #eicma @eicmaofficia - facebook.com facebook