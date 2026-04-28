Mimmo Lucano appello ratifica decadenza da sindaco di Riace

La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la decadenza di Mimmo Lucano dalla carica di sindaco di Riace. La decisione è stata comunicata in seguito a un procedimento legale che ha coinvolto l’ex primo cittadino del paese calabrese. La sentenza ha portato alla definitiva perdita della carica pubblica per Lucano, in un procedimento che si è concluso con questa ratifica.

La Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato decaduto dalla carica di sindaco di Riace Mimmo Lucano. Confermata dunque la sentenza di primo grado con cui lo scorso luglio il . La Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato decaduto dalla carica di sindaco di Riace Mimmo Lucano. Confermata dunque la sentenza di primo grado con cui lo scorso luglio il . Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato decaduto dalla carica di sindaco di Riace Mimmo Lucano.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Mimmo Lucano, appello ratifica decadenza da sindaco di Riace Notizie correlate Leggi anche: Mimmo Lucano non è più sindaco di Riace: la sentenza della Corte d'Appello La Corte d’Appello di Reggio Calabria conferma la decadenza di Lucano da sindaco di RiaceLa Corte d’Appello di Reggio Calabria, come riporta l'Ansa, ha confermato la decadenza del sindaco di Riace Mimmo Lucano, ribadendo la decisione del... Panoramica sull’argomento Mimmo Lucano, la Corte d’Appello conferma la decadenza da sindaco di RiaceI giudici di Reggio Calabria hanno confermato la decisione del Tribunale di Locri. Gli avvocati difensori presenteranno ricorso in Cassazione ... corrieredellacalabria.it Reggio Calabria, confermata la decadenza di Mimmo Lucano da sindaco di RiaceLa Corte d’Appello di Reggio Calabria ha dichiarato la decadenza di Mimmo Lucano dalla carica di sindaco di Riace, confermando la decisione del Tribunale di Locri, che a luglio scorso aveva accolto il ... strettoweb.com