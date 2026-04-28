La Corte d’Appello ha confermato la decadenza dall’incarico di sindaco di un comune calabrese. La decisione arriva in seguito a una condanna a 18 mesi di reclusione emessa in primo grado, relativa a presunti illeciti nella gestione dell’accoglienza dei migranti. La vicenda riguarda un ex primo cittadino coinvolto in un procedimento giudiziario che ha portato alla sua rimozione dall’incarico pubblico.

Per la Prefettura la condanna, definitiva dal febbraio 2025, rientra nella fattispecie della legge Severino diventando una causa di incandidabilità che, intervenendo dopo l’elezione, avvenuta a giugno 2024, prevede una procedura particolare prima dell’effettiva decadenza. Dopo la sentenza di primo grado, Lucano era rimasto in carica in attesa che si esprimesse anche la Corte d’Appello. I legali del sindaco ed europarlamentare di Avs, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta, hanno già annunciato ricorso per Cassazione che li legittima a una richiesta di sospensiva. Secondo la Corte d’Appello, “il giudizio di accertamento della penale...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mimmo Lucano, Corte d’Appello conferma decadenza da sindaco di Riace

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