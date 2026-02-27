Una chiamata nella tempesta | l' ordinazione diaconale di Andrea Francesco e Stefano

Il 13 febbraio, in una Cattedrale molto affollata, si è svolta l’ordinazione diaconale di tre giovani: Andrea, Francesco e Stefano. L’evento ha visto la consegna degli ordini e un momento di rito pubblico, con i tre che hanno pronunciato il loro impegno davanti alla comunità. La cerimonia ha coinvolto il pubblico presente, che ha assistito alla proclamazione ufficiale dei diaconi.

Il 13 febbraio in una Cattedrale affollata all'inverosimile si è svolta l'Ordinazione Diaconale di Andrea, Francesco e Stefano che, come i tre giovani nella fornace ardente, hanno accettato di rispondere "Sì, lo voglio!" ad una chiamata ardua. In tempi di "passioni tristi" e di generale.