Oggi si gioca l'ultima trasferta di campionato dello Zenith Prato, che affronta il Castelnuovo a Prato allo stadio

Ultima trasferta di campionato, oggi, allo stadio "Chiavacci", con lo Zenith Prato, per i gialloblu, rinfrancati e rasserenati dai risultati positivi delle ultime quattro giornate che hanno portato alla salvezza matematica. "E’ stata una settimana serena – commenta l’allenatore Oliviero Di Stefano –, con tutti noi soddisfatti per la permanenza in Eccellenza, raggiunta con due giornate di anticipo. Sono sicuro che i ragazzi giocheranno una bella partita contro una forte squadra come lo Zenith, terza in classifica, senza l’assillo di dover portare a casa un risultato positivo per forza. Come tutti sanno quelli che hanno giocato a calcio, scendere in campo senza assillo ti porta a giocare meglio e, dunque, a fare, poi, risultato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A». Di Stefano: "Castelnuovo a Prato per far festa»

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