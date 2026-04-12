Claudio Amendola piange a Verissimo la richiesta a Silvia Toffanin

Durante un'intervista a Verissimo, l’attore ha mostrato emozioni intense parlando del suo ritorno nella serie televisiva. La sua partecipazione rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione, anche se si è lasciato andare a qualche lacrima, in un momento di grande sincerità. La presenza in studio ha catturato l’attenzione dei fan, che aspettano con ansia di rivederlo sulla scena.

Il ritorno de I Cesaroni segna uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva ma porta con sé anche un’assenza difficile da colmare. Quella di Antonello Fassari, interprete del mitico Cesare Cesaroni. A ricordarlo a Verissimo, tra le lacrime, l’amico e collega Claudio Amendola. Claudio Amendola in lacrime a Verissimo. Claudio Amendola è stato ospite di Verissimo per presentare la nuova stagione de I Cesaroni, in partenza su Canale 5 lunedì 13 aprile. Nuove puntate che riportano sullo schermo dei protagonisti molto amati ma il clima è inevitabilmente segnato dalla scomparsa di Antonello Fassari, avvenuta il 5 aprile 2025 all’età di 72 anni, al termine di una lunga malattia.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Claudio Amendola piange a Verissimo, la richiesta a Silvia Toffanin Gabriel Garko si è sposato in segreto: la rivelazione a Verissimo che spiazza Silvia ToffaninCerte rivelazioni arrivano senza preavviso, come uno squarcio nella sceneggiatura. Silvia Toffanin e Verissimo al top sui social italianiCon la chiusura del 2025, Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, conferma la sua posizione di leadership anche sui social network.