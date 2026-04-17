Claudio Lauretta torna in scena dopo la morte del padre | Ciao Papà so che eri qui con noi

Claudio Lauretta è tornato a esibirsi sul palco del Teatro Leonardo di Milano. Lo spettacolo è stato dedicato al padre, scomparso l'8 aprile a Novi Ligure. Durante la performance, Lauretta ha rivolto un saluto al genitore, affermando:

Claudio Lauretta torna sul palco del Teatro Leonardo di Milano e dedica lo spettacolo al padre Domenico, morto l'8 aprile a Novi Ligure. "So che era qui con noi", ha detto in un video sui social.🔗 Leggi su Fanpage.it

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