Due processioni e un corteo in barca Milazzo celebra San Francesco di Paola

A Milazzo si preparano due processioni dedicate a San Francesco di Paola, con la prima prevista per domenica 3 maggio e la seconda per domenica 10 maggio. Inoltre, sabato 9 maggio si terrà una manifestazione in mare a cui parteciperanno le Aree Marine Protette della Sicilia e della Campania. Le celebrazioni coinvolgono la comunità locale e si svolgono nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali della zona.

Due processioni a Milazzo per San Francesco di Paola, una in programma domenica 3 e l’altra domenica 10 maggio, in più una manifestazione in mare fissata per sabato 9 maggio a cui parteciperanno le Aree Marine Protette siciliane e campane. Cambia così lo storico programma dei festeggiamenti del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Processione San Francesco Milazzo 2025 Notizie correlate Piana degli Albanesi, nella parrocchia San Vito martire la reliquia del bastone di San Francesco di PaolaDal 20 febbraio al 1 marzo, Piana degli Albanesi accoglierà nella parrocchia San Vito martire, la peregrinatio del prodigioso bastone di San... San Francesco di Paola: dalla grotta al santuario, il mito che unisceOggi, 2 aprile 2026, la Calabria celebra il suo patrono più amato, San Francesco di Paola, una figura che trascende i confini regionali per diventare... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Corigliano-Rossano celebra il 1836 tra Fuochi di San Marco e San Francesco · CosenzaChannel.it; San Francesco al Lucca Classic music festival; Tutto pronto per San Marco, due giorni tra fede, tradizione e spettacolo; Lucca Classica. Il Cantico inedito tra pop e storia. Processione in onore di San Francesco e della paceL'iniziativa, organizzata in vista del pellegrinaggio ad Assisi, è stata particolarmente sentita e partecipata con la statua del Santo, del quale ricorrono gli 800 anni dalla morte, portata a spalla d ... laprovinciacr.it Giotto e San Francesco. Due ’rivoluzionari’ del Trecento alla Galleria NazionaleL’Umbria sta vivendo una stagione culturale senza precedenti, celebrando l’ottavo centenario della scomparsa del Poverello di Assisi con un ... quotidiano.net La processione durante Festa del patrono San Francesco di Paola lungo la Riviera Ringo in uno scatto di Giuseppe Picciotto degli anni '60. Grazie a Lillo, figlio - facebook.com facebook Lunedì 20 - Martedì 21 aprile 2026 Parrocchia San Francesco di Paola Barcellona P.G. Quartiere San Francesco Barcellona Pozzo di Gotto (Me) x.com