Piana degli Albanesi nella parrocchia San Vito martire la reliquia del bastone di San Francesco di Paola

A Piana degli Albanesi, dal 20 febbraio al 1 marzo, si svolge la peregrinatio del bastone di San Francesco di Paola, portata nella parrocchia San Vito martire. La reliquia, associata al miracolo di aver attraversato lo Stretto di Messina, attira numerosi fedeli. La presenza del bastone permette di avvicinare i devoti alla tradizione del santo calabrese. Durante questo periodo, sarà possibile partecipare a messe e momenti di preghiera dedicati a questa reliquia storica. La comunità si prepara a vivere questa occasione di fede e riflessione.