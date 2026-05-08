A Milano spunta il terzo candidato

A Milano si apre una nuova fase nelle elezioni comunali, con un terzo candidato che si affaccia tra i nomi in lizza. Tra i rappresentanti del centrosinistra, due figure sono considerate favoriti: uno ha ricoperto ruoli giornalistici e culturali, l’altro ha una lunga esperienza politica nel territorio. La competizione si fa più articolata con l’ingresso di questa nuova candidatura, che si aggiunge a quelle già note.

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Manca poco più di un anno al voto per eleggere il nuovo sindaco di Milano. La data appare lontana, ma si intravvedono le prime agitazioni a sinistra, alimentate da una serie di sondaggi che assegnano un buon vantaggio al campo largo. Le recenti inchieste sull’urbanistica non paiono infatti intaccare più di tanto il consenso: hanno piuttosto alimentato discussioni sul fatto che Milano sia una città troppo elitaria, dove il guadagno di pochi tende a prevalere sull’interesse pubblico. Ma il dibattito esiste anche perché tanti vedono un capoluogo ambivalente, luogo delle opportunità ma anche dei sacrifici. Resta un fatto: la maggior parte dei milanesi ha continuato a preferire le stesse giunte di centrosinistra sotto le quali questa sensazione si è diffusa.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - A Milano spunta il terzo candidato Matteo ci fa ballare con “Maniac” di Matteo Sembello | The Voice Kids Italy Semifinale Notizie correlate Verso il voto a Malfa, spunta anche il terzo candidato: corsa tra Siracusano, Isaja e SaltalamacchiaSono sorprendentemente tre i candidati a sindaco del comune di Malfa , nell'isola di Salina . Pasquale Mancuso scende in campo: è il terzo candidato a sindaco di CastelterminiSalgono ufficialmente a tre i candidati alla carica di sindaco di Casteltermini per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: A Milano spunta una nuova trattoria giapponese. L’izakaya moderno dove si cucina tutto alla griglia; A Milano spunta il terzo candidato; La F1 a Milano nel 2027? Spunta l’idea di uno show pre-stagione; I nuovi ristoranti, bar, pizzerie che aprono a Milano a maggio 2026. Milano, il centrodestra cerca il candidato sindaco: spunta il nome di Spada, sondato dalla LegaSalvini in persona avrebbe avuto contatti diretti per verificare la disponibilità dell'imprenditore, alla guida di Assolombarda dal 2020 al 2025 ... affaritaliani.it Romano - Blitz dell'agente di #Lewandowski a Milano: contatti con #Juventus e #Milan. E spunta il nome di #Alaba x.com Milano Pavia TV - Canale 78 L’inchiesta Clean 3 passa anche da San Genesio e tocca la scuola primaria e l’ex europarlamentare Angelo Ciocca. Tra nomi di carabinieri, ispettori del lavoro e imprenditori spunta anche quello di Ciocca, che però non risulta ind facebook