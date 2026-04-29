A Malfa, nell'isola di Salina, si avvicina il voto e si registra una novità: oltre ai due candidati già annunciati, si aggiunge un terzo nome alla corsa per la carica di sindaco. La competizione si presenta così con tre sfidanti, uno dei quali ha presentato ufficialmente la sua candidatura nelle ultime settimane. La campagna elettorale si svolge tra incontri pubblici e confronti tra i candidati, mentre la data delle elezioni si avvicina.

Sono sorprendentemente tre i candidati a sindaco del comune di Malfa, nell'isola di Salina. A competere con l'avvocato messinese Giuseppe Siracusano, 48 anni già vicesindaco della giunta Rametta, sono l'ex consigliere di maggioranza Maurizio Isaja, 65enne docente di economia aziendale all'istituto Leonardo Da Vinci di Milazzo e commercialista messinese, e Claudio Saltalamacchia, 70 anni, pensionato, esponente politico di Leni.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Verso il voto a Malfa, spunta anche il terzo candidato: corsa tra Siracusano, Isaja e Saltalamacchia

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