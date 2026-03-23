gelato day si festeggia con il gusto melody

L’INIZIATIVA. Torna martedì 24 marzo il «Gelato day», ricorrenza che viene celebrata dal 2012 in tutta Europa. Per l’occasione 18 gelaterie bergamasche proporranno il nuovo gusto «Melody», pensato come omaggio all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Vienna dal 12 al 16 maggio. Un appuntamento unico nel panorama europeo: si tratta dell’unica ricorrenza ufficialmente dedicata a un alimento dal Parlamento Europeo, istituita nel 2012 per valorizzare la cultura del gelato artigianale, la maestria dei gelatieri e l’eccellenza gastronomica europea. A Bergamo, la celebrazione vede protagonisti i Gelatieri Bergamaschi Confcommercio, impegnati a promuovere e valorizzare il patrimonio di qualità e la straordinaria varietà di gusti che contraddistingue le gelaterie bergamasche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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