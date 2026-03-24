Gelato Day 2026 | il 24 marzo si celebra in tutta Europa ma a Milano si festeggia ad aprile con la Gelato Week e il gusto Melody

Oggi è il 24 marzo, data speciale di un appuntamento atteso in tutta Europa, dedicato a uno dei prodotti più amati della tradizione gastronomica. Oggi è infatti il Gelato Day 2026, che coinvolge migliaia di realtà artigianali. Ad ogni modo, però, in Italia ci sono anche celebrazioni che si estendono oltre questa data. E mentre il continente intero festeggia uno dei prodotti della tradizione italiana, la città di Milano si prepara a prolungare l’esperienza con eventi dedicati che andranno oltre questa giornata. LEGGI ANCHE: Milano Art Week 2026: dieci anni di arte contemporanea Dal Gelato Day alla Milano Gelato Week: come celebrare uno dei prodotti migliori della tradizione italiana. 🔗 Leggi su Funweek.it

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