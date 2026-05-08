A Gorga in farmacia con ricetta medica falsa per acquistare oppiacei 50enne di Segni denunciato dai Carabinieri e già condannato…

Un uomo di 50 anni, residente a Segni, è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver tentato di ottenere oppiacei in una farmacia di Gorga utilizzando una ricetta medica falsificata. L'uomo, già condannato in passato, si era recato nel negozio con l’intenzione di acquistare il farmaco. I militari, intervenuti durante l'operazione, hanno accertato la contraffazione e sequestrato la ricetta.

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Cronache Cittadine SEGNI GORGA – Era andato nella Farmacia di Gorga a tentare di farsi consegnare un farmaco ad alta concentrazione L'articolo A Gorga, in farmacia con ricetta medica falsa per acquistare oppiacei. 50enne di Segni denunciato dai Carabinieri e già condannato. Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - A Gorga, in farmacia con ricetta medica falsa per acquistare oppiacei. 50enne di Segni denunciato dai Carabinieri e già condannato… Notizie correlate In farmacia con ricette mediche false per acquistare oppiacei: 40enne arrestatoAvrebbe rubato il timbro al medico di base, insieme al bollettario, per poi presentarsi in farmacia con una ricetta falsa per l'acquisto di farmaci a... Avellino, auto con telaio contraffatto: 50enne denunciato dai CarabinieriControlli della Radiomobile nel centro città: sequestrati veicolo, targhe e documenti irregolari I controlli straordinari dei Carabinieri sul...