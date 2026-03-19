Avellino auto con telaio contraffatto | 50enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Avellino hanno denunciato un uomo di 50 anni durante un controllo nel centro città. Durante l’operazione, sono stati sequestrati un’auto con telaio contraffatto, targhe e documenti irregolari. I militari hanno effettuato controlli straordinari sul territorio, che hanno portato all’identificazione e alla comunicazione delle irregolarità riscontrate. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle eventuali conseguenze.

Controlli della Radiomobile nel centro città: sequestrati veicolo, targhe e documenti irregolari. I controlli straordinari dei Carabinieri sul territorio. Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Rossana Riflesso, finalizzata al contrasto di ogni forma di illegalità. L’auto sospetta nel centro cittadino. Nel pomeriggio di ieri, nel capoluogo irpino, l’attenzione dei militari è stata attirata da un’autovettura che si aggirava con fare sospetto nel centro della città. Dopo averne osservato i movimenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno deciso di fermare il mezzo per un controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Avellino, auto con telaio contraffatto: 50enne denunciato dai Carabinieri Articoli correlati Porsche con telaio contraffatto: auto sequestrata, denunciato il proprietarioORIA - Durante un controllo straordinario della sezione polizia stradale di Brindisi, a Oria, una Porsche Cayenne con i dati identificativi del... In auto con due coltelli: denunciato dai carabinieri un 34enneSotto il tappetino poggia piedi lato conducente sono stati rinvenuti due coltelli a serramanico, lunghi circa 15 centimetri, del cui possesso l’uomo... Una selezione di notizie su Avellino auto con telaio contraffatto... Avellino, alla guida di auto irregolare: denunciato 50enneI controlli dei Carabinieri ... msn.com Avellino - Guida con autovettura irregolare, denunciato un 50enne del postoProsegue senza sosta l’azione di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, ... tusinatinitaly.it