Da oltre tre anni, il Sudan si trova nel mezzo di una guerra civile che ha causato gravi conseguenze umanitarie. Le scorte di cibo vengono saccheggiate, i campi coltivati sono stati distrutti e i mercati sono stati presi di mira da attacchi. La situazione ha portato a una diffusione della fame tra la popolazione locale, che si trova a dover affrontare condizioni sempre più difficili.

Da tre anni il Sudan è dilaniato da una guerra civile e la fame delle persone viene usata come arma: scorte saccheggiate, campi distrutti e mercati sotto attacco. Intanto la risposta umanitaria appare ferma. Azione contro la Fame offre cure per combattere la malnutrizione e sostiene le donne affinché possano ricevere educazione finanziaria, formazione nella conservazione e preparazione degli alimenti. “Non chiediamo più cosa mangeremo. Chiediamo chi mangerà”. In questa frase, pronunciata da una donna sfollata nel Nord Darfur, Sudan, è racchiuso il dramma di un intero popolo. Lei è una dei 29 milioni di sudanesi (oltre metà della popolazione) che da tra anni non sanno se riusciranno a rimediare un pasto per sopravvivere.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Nell’inferno del Sudan, dove la fame è usata come arma di guerra

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