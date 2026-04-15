Nell’inferno del Sudan dove la fame è usata come arma di guerra
Da oltre tre anni, il Sudan si trova nel mezzo di una guerra civile che ha causato gravi conseguenze umanitarie. Le scorte di cibo vengono saccheggiate, i campi coltivati sono stati distrutti e i mercati sono stati presi di mira da attacchi. La situazione ha portato a una diffusione della fame tra la popolazione locale, che si trova a dover affrontare condizioni sempre più difficili.
Da tre anni il Sudan è dilaniato da una guerra civile e la fame delle persone viene usata come arma: scorte saccheggiate, campi distrutti e mercati sotto attacco. Intanto la risposta umanitaria appare ferma. Azione contro la Fame offre cure per combattere la malnutrizione e sostiene le donne affinché possano ricevere educazione finanziaria, formazione nella conservazione e preparazione degli alimenti. “Non chiediamo più cosa mangeremo. Chiediamo chi mangerà”. In questa frase, pronunciata da una donna sfollata nel Nord Darfur, Sudan, è racchiuso il dramma di un intero popolo. Lei è una dei 29 milioni di sudanesi (oltre metà della popolazione) che da tra anni non sanno se riusciranno a rimediare un pasto per sopravvivere.🔗 Leggi su It.insideover.com
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