La Life365eu cade a Campagnola Emilia ma conquista la salvezza

La Life365.eu ha perso 3-1 sul campo dell’Osgb Campagnola, con i parziali di 25-19, 25-13, 23-25 e 25-22. La sconfitta rispetta le previsioni, ma la squadra forlivese ha mostrato carattere, mettendo in crisi la formazione emiliana soprattutto negli ultimi due set. La partita si è giocata in un match intenso e combattuto fino alla fine, con la squadra ospite che ha mantenuto la concentrazione fino al termine.