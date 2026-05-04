La Life365eu cade a Campagnola Emilia ma conquista la salvezza

Da forlitoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Life365.eu ha perso 3-1 sul campo dell’Osgb Campagnola, con i parziali di 25-19, 25-13, 23-25 e 25-22. La sconfitta rispetta le previsioni, ma la squadra forlivese ha mostrato carattere, mettendo in crisi la formazione emiliana soprattutto negli ultimi due set. La partita si è giocata in un match intenso e combattuto fino alla fine, con la squadra ospite che ha mantenuto la concentrazione fino al termine.

Arriva una sconfitta per la Life365.eu sul campo dell’Osgb Campagnola, un 3-1 (25-19; 25-13; 23-25; 25-22) che rispetta il pronostico, ma comunque fotografa la tenacia della squadra forlivese capace di mettere in grande difficoltà la più quotata formazione emiliana, soprattutto negli ultimi due.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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