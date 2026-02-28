Da una piccola cantina di 12 metri quadrati, con un tornio acquistato in saldo e un tecnico con un progetto preciso, nasce Masperotech. L’azienda ha annunciato che il suo prossimo passo sarà l’apertura di una sede in via Pompei, segnando un punto di svolta nella sua crescita. La trasformazione da spazio ridotto a realtà globale rappresenta un passo importante per l’impresa.

C’era una volta una cantina di 12 metri quadrati, un tornio comprato con una liquidazione e un tecnico con un’idea chiara in testa. Oggi quella storia lombardo-brianzola è diventata un gruppo da 130 milioni di euro di fatturato, con 350 dipendenti e clienti in tutto il mondo. È il percorso del Gruppo Cmo, che ora compie un nuovo salto in avanti attraverso la sua controllata monzese Masperotech, eccellenza europea nella forgiatura dei metalli non ferrosi. Il cuore dell’espansione batte a Monza, nel quartiere Sant’Albino, lungo via Pompei. Qui, grazie all’approvazione del Masterplan comunale, prende forma un progetto che riguarda un’area produttiva di oltre 45mila metri quadrati, suddivisa in quattro lotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da una cantina al mondo. Cmo lancia Masperotech. Il cuore dell’espansione batterà in via Pompei

Domenico Caliendo morto al Monaldi, i verbali choc: il primario disse «Il cuore è una pietra, non batterà mai». Espianto anticipato di 4 minuti«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai».

Dal cuore dell’Abruzzo al mondoÈ una traiettoria che oggi appare lineare, ma che nel 1994 aveva il passo incerto delle intuizioni controcorrente.

Aggiornamenti e notizie su Cmo.

Temi più discussi: Una cantina nel paesaggio: Tenute Maestrale affiora tra vigne e corten; Da una cantina al mondo. Cmo lancia Masperotech. Il cuore dell’espansione batterà in via Pompei; Non avevano vigna, enologo e neppure soldi. Ora questi 4 amici sono i vignaioli più popolari dei Castelli Romani; In cantina - Çobo Winery, vini d'Albania proiettati nel futuro.

La Cantina di montagna di Lerma può essere una risorsa, l’Unione non la deve vendereLe notizie riportate dalla stampa locale segnalano che Pino Coco, presidente dell’Unione Montana dal Tobbio al Colma, ha annunciato l’intenzione di proporre alla propria giunta la vendita della Cantin ... giornale7.it

Cristina Longo, abbandonata da neonata in una cantina: «Salvata da due fidanzati, ora ho 44 anni e vorrei ritrovarli»Abbandonata appena nata in una cantina, tra gli stracci sporchi e con una coperta unta. E ora, quella neonata, cerca delle risposte. È la storia di Cristina Longo, una donna di 44 anni di Torino che, ... leggo.it

Prendersi cura dei denti dei bambini significa prendersi cura del loro benessere futuro Da CMO Zanotto creiamo un percorso pensato per accompagnare i più piccoli nella crescita con attenzione, collaborazione tra professionisti e strumenti adeguati all’età - facebook.com facebook